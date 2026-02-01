Йдуть за третім поспіль чемпіонством: Португалія декласувала Бельгію у чвертьфіналі Євро-2026

Збірна Португалії розгромила команду Бельгії у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 8:2.

При тому саме португальці першими пропустили – Варела зрізав м'яч у власні ворота. Але після цього чинні чемпіони зібралися та декласували суперника. Ще в першому таймі команда забила тричі: дубль від Коелью та гол від Варели.

Після перерви погром продовжився. Спершу Гоїс вже на старті збільшив перевагу, за 3 хвилини Варела довів рахунок до розгрому, а в середині другого тайму Португалія взагалі забила вшосте. Бельгійці зуміли скоротити відставання, але на останній хвилині пропустили ще 2 голи.

У підсумку португальці вийшли у півфінал, де зустрінуться з Францією, яка напередодні в екстратаймах обіграла збірну України. Додамо, що саме португальці вигравали два попередні Євро.

Чемпіонат Європи 2026 з футзалу

Чвертьфінал, 1 лютого

Португалія – Бельгія 8:2 (3:1, 5:1)

Голи: 0:1 – Варела, 1:1 – 13 Коелью, 2:1 – 17 Варела, 3:1 – 20 Коелью, 4:1 – 23 Гоіс, 5:1 – 26 Варела, 6:1 – Роша, 6:2 – 33 Ааббу, 7:2 – 40 Паулета, 8:2 – 40 Варела

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.