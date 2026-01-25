Реабілітувалися за Вірменію: Україна впевнено обіграла Литву на Євро-2026

Збірна України впевнено обіграла команду Литви у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Україна знову вийшла на гру з неочікуваною п'ятіркою: Сухов, Педяш, Микитюк, Корсун та Абакшин. Проте цього разу старт гри був за українцями. Проте перший гол прийшов після зміни польових гравців.

Вже на 7-й хвилині лідер команди Ігор Чернявський вийшов на ударну позицію та гарматним пострілом пробив голкіпера суперників. За 6 хвилин та ж четвірка створила другий гол: Первєєв на льоту зловив передачу з кутового.

Другий тайм розпочався з неймовірної гри Сухова, який спершу здійснив подвійний сейв, а потім ще й вибіг в атаку та асистував на Ігоря Корсуна. Наступні 10 хвилин були повністю за контролю України: команда створила низку гольових моментів, але не вистачало влучності.

Але потім литовці почали грати з 5 половим замість голкіпера. І на 33 хвилині Абакшин скористався цим, забивши четвертий гол України. Литва таки зуміла скоротити відставання, але на більше не вистачило часу.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 2 тур

Група B, 25 січня

Україна – Литва 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Чернявський, 2:0 – 13 Первєєв, 3:0 – 24 Корсун, 4:0 – 33 Абакшин, 4:1 – 36 Дерендяєв

Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. А Україна через цей результат втратила шанси на перше місце у квартеті.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.