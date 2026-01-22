Литва не зуміла втримати перемогу над Чехією на Євро-2026

Збірна Литви з футзалу не зуміла втримати перемогу над командою Чехії на дебютному для себе чемпіонаті Європи.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Першими відзначилися чехи. Литва відповіла за три хвилини, проте вже невдовзі Чехія знову вийшла вперед. Але в останні 5 хвилин тайму Литва не лише відновила паритет, але й вийшла вперед.

Все йшло до сенсаційної перемоги збірної Литви, але чехи зусиллями Мікуса на останній хвилині вирвали нічию.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 1 тур

Група B, 22 січня

Литва – Чехія 3:3 (3:2)

Голи: 0:1 – 10 Зайлдер, 1:1 – 13 Баранаускас, 1:2 – 15 Зайлдер, 2:2 – 17 Растутіс, 3:2 – 19 Дерендяєв, 3:3 – 40 Мікус

Зауважимо, що в іншому матчі групи B збірна України сенсаційно програла Вірменії, яка також вперше в історії вийшла на Євро. У наступних поєдинках українці зіграють проти Литви 25 січня та Чехії 29 січня.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.