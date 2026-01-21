Українська правда
Франція та Хорватія розписали ефектну нічию в матчі-відкритті Євро-2026

Микола Дендак — 21 січня 2026, 18:47
Сьогодні, 21 січня, відбувся стартовий матч чемпіонату Європи 2026 з футзалу, в якому між собою зустрілися фаворити групи A команди Франції та Хорватії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Зауважимо, що Хорватія активніше розпочала гру, але зуміла забити лише коли суперники перехопили ініціативу. Французи відповіли миттєво зусиллями Туре та Гіріо.

У другій половині гри вже Франція розпочала активніше та мала кілька гольових моментів, але забити так і не вдалося. Натомість французи доволі швидко набрали 5 фолів та понад 10 хвилин грали на грані пенальті.

Команда діяла обережно і цим користалася Хорватія, яка за шість хвилин до кінця зрівняла рахунок. А за кілька секунд до цього хорвати також набрали 5 фолів. Тож матч був близьким до того, щоб вирішитися через пенальті, але порушень більше не було, як і голів.

Додамо, що о 20:00 за київським часом одна з господарок Євро-2026 Латвія зіграє поєдинок проти Грузії.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 1 тур
Група A, 21 січня

Хорватія – Франція 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 14 Кустура, 1:1 – 15 Туре, 1:2 – 17 Гіріо, 2:2 – 35 Кустура

20:00 Латвія – Грузія

Нагадаємо, що на турнір також вийшла збірна України, яка стартує матчем проти Вірменії – абсолютної дебютантки Євро. Поєдинок розпочнеться 22 січня о 17:00 за київським часом.

Також підопічні Косенка потрапили в один квартет із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

