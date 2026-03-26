УЄФА покарав штрафом УАФ через заборонений банер на матчі Євро-2026

Олексій Мурзак — 26 березня 2026, 20:18
Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу (УАФ) за демонстрацію забороненого банера вболівальниками збірної з футзалу під час матчу групового етапу чемпіонату Європи-2026 проти збірної Литви (4:1).

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Причиною накладання санкцій стала расистська та/або дискримінаційна поведінка вболівальників під час гри – фанати вивісили заборонений прапор/банер.

За результатами дисциплінарного розслідування УАФ отримала штраф у розмірі 5 тисяч євро, а також була зобов'язана провести наступний домашній матч збірної України з футзалу в межах турнірів УЄФА без глядачів.

Це рішення перебуває на випробувальному терміні один рік і набере чинності лише в разі повторного порушення.

Нагадаємо, на Євро-2026 збірна України програла Франції в 1/4 фіналу.

