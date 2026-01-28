Українська правда
Збірна України перемогла Чехію та вийшла у чвертьфінал Євро-2026

Микола Дендак — 28 січня 2026, 22:10
Збірна України перемогла Чехію та вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Футзалісти збірної України
Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу здобула впевнену перемогу над командою Чехії в останньому 3-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3.

Гра розпочиналася з активної гри суперників, які тиснули на ворота Сухова, але серйозних небезпечних моментів не створювали. Перший дійсно гольовий шанс мала Україна, але Чернявський не зумів влучити в порожні ворота.

Проте той таки Чернявський виправив власну помилку вже за кілька хвилин – чудово пройшов по флангу і пробив ідеально під стійку. А вже за хвилину Сухов відзначився другим асистом на Євро: вкинув на Жука, той ідеально розібрався.

А другий тайм розпочався з неочікуваного рішення чехів – вони вийшли грати в 5 польових гравців. Цим майже миттєво скористався Абакшин. Він же за 5 хвилин після цього забив неймовірним ударом з гострого кута.

Але гра в більшості далася в знаки, і в середині другого тайму чехи зуміли відзначитися вперше. А за 4 хвилини до фінального свистка Чехія забила і вдруге – пощастило з відскоком.

Але як же гарно відповіла Україна – Назар Швед пройшов ледь не всю команду суперника, обіграв голкіпера і покотив у порожні ворота суперника. На останній хвилині Чехія забила втретє, але на більше їм не вистачило часу.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 3 тур
Група B, 28 січня

Чехія – Україна 3:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Чернявський, 0:2 – 16 Жук, 0:3 – 23 Абакшин, 0:4 – 28 Абакшин, 1:4 – 30 П.Дрозд, 2:4 – 36 Кноблох, 2:5 – 36 Швед, 3:5 – 39 Заруба

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а Вірменія обіграла Чехію.

Ця перемога дозволила українцям посісти друге місце в групи та вийти у чвертьфінал чемпіонату Європи. Там підопічні Олександра Косенка зустрінуться з Францією.

