Косенко залишиться головним тренером національної збірної України

Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень щодо кадрових призначень у національних збірних командах України.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Зокрема, Олександр Косенко залишиться головним тренером чоловічої збірної України з футзалу.

Виконком доручив Адміністрації УАФ спільно з Асоціацією футзалу України опрацювати умови та строки співпраці з фахівцем відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, в серпні 2024 року Асоціація футзалу України продовжила контракт з Олександром Косенком до завершення чемпіонату Європи 2026 року.

Як відомо, "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, де поступилися Франції. У першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього розгромно перемогла Литву та здолала Чехію.

Зазначимо, що на Євро-2022 Україна під керівництвом Косенка посіла 4 місце, а на ЧС-2024 "синьо-жовті" взагалі здобули бронзу, першу в історії.