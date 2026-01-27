Португалія розгромила Угорщину та достроково вийшла у плейоф Євро-2026

У вівторок, 27 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися чергові матчі 2 туру групового етапу.

Так, першому поєдинку групи D Португалія без проблем переграл Угорщину. Чинні чемпіони першості забили 2 голи у першому таймі та три в другій половині зустрічі, на що суперник зміг відповісти лише одним м'ячем.

У підсумку Португалія набрала 6 очок та слідом за Іспанією та Вірменією достроково вийшла у плейоф.

В іншому протистоянні групи між собою зустрінуться Польща та Італія, які після першого туру перебувають з нулем залікових балів, але все ще претендують на друге місце в квартеті.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 2 тур

27 січня, Група D

Угорщина – Португалія 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Мендонса, 0:2 – 6 Роша, 0:3 – 22 Сантос, 0:4 – 25 Расо, 0:5 – 33 Варела, 1:5 – 36 Рутаї

21:30 Польща – Італія

Нагадаємо, вчора, 26 січня, Іспанія переграла Білорусь та пройшла у плейоф, а Словенія та Бельгія влаштували гольову феєрію.