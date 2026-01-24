Українська правда
Угорщина обіграла Польщу на старті Євро-2026

Олександр Булава — 24 січня 2026, 20:38
Збірна Угорщини обіграла команду Польщі у першому турі групового етапу Євро-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 4:2. Угорці вийшли вперед вже на 7-й хвилині гри, на це поляки відповіли двома голами у середині першого тайму.

У другій половині збірна Угорщини змогла зібратися – завдяки голу Пала зрівняла рахунок, а дубль Шучака приніс їй перемогу.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 1 тур
Група D, 24 січня

Угорщина – Польща 4:2 (1:2)

Наразі Угорщина разом з Португалією, яка обіграла Італію очолюють квартет D. В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи D у чвертьфіналі стануть команди з квартету C.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

