Збірна України виграла чемпіонат Європи-2026 серед гравців з вадами слуху

Олексій Мурзак — 22 березня 2026, 23:41
АФУ

Збірна України з футзалу стала переможцем чемпіонату Європи-2026 серед гравців із вадами слуху, який завершився у Хорватії.

У фіналі "синьо-жовті" перемогли команду Італії.

Основний час завершився з рахунком 2:2, а в екстратаймах команди ще раз обмінялися голами.

Тож долю переможця першості вирішила серія пенальті, де влучнішими виявилися українські футзалісти.

Нагадаємо, у півфіналі збірна Україна перемогла господарів турніру, команду Хорватії.

Раніше стало відомо, що столичний ХІТ на виїзді переміг Суху Балку та достроково посів перше місце регулярного чемпіонату Екстра-ліги, яке дає перевагу свого майданчику на всіх етапах плейоф.

Збірна України з футзалу

