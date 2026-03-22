Збірна України виграла чемпіонат Європи-2026 серед гравців з вадами слуху

Збірна України з футзалу стала переможцем чемпіонату Європи-2026 серед гравців із вадами слуху, який завершився у Хорватії.

У фіналі "синьо-жовті" перемогли команду Італії.

Основний час завершився з рахунком 2:2, а в екстратаймах команди ще раз обмінялися голами.

Тож долю переможця першості вирішила серія пенальті, де влучнішими виявилися українські футзалісти.

Нагадаємо, у півфіналі збірна Україна перемогла господарів турніру, команду Хорватії.

