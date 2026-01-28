Франція обіграла Грузію, Хорватія розгромила Латвію та вийшла у плейоф Євро-2026

У середу, 28 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися матчі третього туру групового етапу.

У першому поєдинку ігрового дня лідер квартету А збірна Франції зустрічалася з командою Грузії. "Сині" здобули перемогу над аутсайдером з рахунком 3:1. Французи продовжують боротьбу за трофей.

Другий учасник плейоф з групи A визначився у протистоянні Латвії та Хорватії. "Картатих" влаштовувала тільки перемога, а от балтійцям достатньо було нічиєї.

Латвія повела в рахунку, забивши в дебюті зустрічі. Однак хорвати ще до перерви відновили паритет. У другому таймі балканці забили латвійцям ще три м'ячі, здобувши путівку до чвертьфіналу ЧЄ-2026.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 3 тур

28 січня, Група A

Грузія – Франція 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Кекелія (автогол), 0:2 – 18 Мухудін, 1:2 – 33 Габрічідзе, 1:3 – 39 Мохаммед

Латвія – Хорватія 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Таракановс, 1:1 – 20 Юрліна, 1:2 – 25 Перич, 1:3 – 31 Вітор, 1:4 – 36 Матая

Нагадаємо, що 27 січня, Португалія розгромила Угорщину та достроково вийшла у плейоф, а Італія вибила Польщу з Євро-2026.