Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Франція обіграла Грузію, Хорватія розгромила Латвію та вийшла у плейоф Євро-2026

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 19:13
Франція обіграла Грузію, Хорватія розгромила Латвію та вийшла у плейоф Євро-2026
UEFA

У середу, 28 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися матчі третього туру групового етапу.

У першому поєдинку ігрового дня лідер квартету А збірна Франції зустрічалася з командою Грузії. "Сині" здобули перемогу над аутсайдером з рахунком 3:1. Французи продовжують боротьбу за трофей.

Другий учасник плейоф з групи A визначився у протистоянні Латвії та Хорватії. "Картатих" влаштовувала тільки перемога, а от балтійцям достатньо було нічиєї.

Латвія повела в рахунку, забивши в дебюті зустрічі. Однак хорвати ще до перерви відновили паритет. У другому таймі балканці забили латвійцям ще три м'ячі, здобувши путівку до чвертьфіналу ЧЄ-2026.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 3 тур
28 січня, Група A

Грузія – Франція 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Кекелія (автогол), 0:2 – 18 Мухудін, 1:2 – 33 Габрічідзе, 1:3 – 39 Мохаммед

Латвія – Хорватія 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Таракановс, 1:1 – 20 Юрліна, 1:2 – 25 Перич, 1:3 – 31 Вітор, 1:4 – 36 Матая

Нагадаємо, що 27 січня, Португалія розгромила Угорщину та достроково вийшла у плейоф, а Італія вибила Польщу з Євро-2026.

Читайте також :
Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів
Збірна Хорватії Збірна Франції з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

"Дуже важко сприйняв поразку такому супернику": Корсун – про Вірменію, першу перемогу на Євро-2026 та своє майбутнє
Португалія розгромила Угорщину та достроково вийшла у плейоф, Італія вибила Польщу з Євро-2026
Що потрібно збірній України у матчі проти Чехії, щоб вийти у плейоф Євро-2026
Букмекери назвали фаворита матчу Чехія – Україна на Євро-2026
УЄФА призначив суддівську бригаду на матч Євро-2026 Україна – Чехія

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік