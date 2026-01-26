Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Іспанія переграла Білорусь та позбавила її шансів на вихід у плейоф Євро-2026

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 19:59
Іспанія переграла Білорусь та позбавила її шансів на вихід у плейоф Євро-2026
UEFA

У понеділок, 26 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися чергові матчі 2 туру групового етапу.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Іспанія перемогла Білорусь та достроково вийшла у плейоф, водночас білоруси втратили навіть теоретичні шанси на вихід з групи. Нагадаємо, у 1 турі вони розгромно програли Бельгії та наразі мають 0 очок.

У ще одному протистоянні групи команда Бельгії зіграє проти Словенії. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 2 тур
Група С

Іспанія – Білорусь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Мельядо, 2:0 – 21 Новоа

  • 21:30 Бельгія – Словенія

Нагадаємо, вчора, 25 січня, збірна України у 2 турі впевнено перемогла Литву. Для виходу в наступний раунд "синьо-жовтим" достатньо буде не програти чехам.

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Гармата від Чернявського та перша перемога на Євро-2026: огляд матчу Україна – Литва
Українець Приходько став наймолодшим гравцем на Євро в історії: він віддав асист в дебютному матчі проти Литви
Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви за версією УЄФА
Косенко – про перемогу над Литвою: Відпрацювали з першої до останньої хвилини
Вірменія обіграла Чехію та вийшла у плейоф Євро-2026, Франція розгромила Латвію

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік