Іспанія переграла Білорусь та позбавила її шансів на вихід у плейоф Євро-2026

У понеділок, 26 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися чергові матчі 2 туру групового етапу.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Іспанія перемогла Білорусь та достроково вийшла у плейоф, водночас білоруси втратили навіть теоретичні шанси на вихід з групи. Нагадаємо, у 1 турі вони розгромно програли Бельгії та наразі мають 0 очок.

У ще одному протистоянні групи команда Бельгії зіграє проти Словенії. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 2 тур

Група С

Іспанія – Білорусь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Мельядо, 2:0 – 21 Новоа

21:30 Бельгія – Словенія

Нагадаємо, вчора, 25 січня, збірна України у 2 турі впевнено перемогла Литву. Для виходу в наступний раунд "синьо-жовтим" достатньо буде не програти чехам.