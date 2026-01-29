Іспанія декласувала Бельгію, Португалія дотиснула Польщу на Євро-2026

У четвер, 29 січня, на чемпіонаті Європи з футзалу відбулися матчі третього туру групового етапу.

У першому поєдинку ігрового дня лідер квартету С Іспанія розтрощила Бельгію з рахунком 10:3. Попри поразку бельгійці з трьома очками в активі змогли вийти у плейоф.

У групі D Португалія здобула свою третю перемогу на турнірі обігравши Польщу. Італія завдяки нічиїй з Угорщиною вийшла у чвертьфінал з другої позиції.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 3 тур, 29 січня

Група С

Іспанія – Бельгія 10:3 (4:1)

Голи: 1:0 – 3 Рівера, 2:0 – 6 Антоніо, 2:1 – 8 Грелло, 3:1 – 8 Рая, 4:1 – 8 Гонсалес, 5:1 – 21 Гонсалес, 6:1 – 24 Сесіліо, 7:1 – 27 Адолфо, 8:1 – 27 Мельядо, 9:1 – 35 Сесіліо, 10:1 – 35 Рая, 10:2 – 36 Бахар, 10:3 – 40 Раху

Словенія – Білорусь 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 1 Буковец, 1:1 – 8 Крікун, 1:2 – 22 Козел, 2:2 – 25 Буковец, 2:3 – 29 Козел

Група D

Італія – Угорщина 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Рутаї, 1:1 – 12 Де Олівейра, 1:2 – 34 рутаї (пен), 2:2 – 35 Кальдероллі

Португалія – Польща 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 6 Пако, 1:1 – 14 Лещак, 2:1 – 15 Коелью, 2:2 – 18 Заставнік, 3:2 – 37 Гойш

Нагадаємо, у третьому турі Україна перемогла Чехію та вийшла в 1/4 фіналу, де зіграє 31 січня проти команди Франції.