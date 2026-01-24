Українська правда
Євро-2026. Україна – Литва: онлайн-трансляція

Микола Дендак — 24 січня 2026, 22:16
Збірна України з футзалу
Збірна України з футзалу зіграє проти команди Литви у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться 25 січня в Каунасі, Литва.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Зауважимо, що у разі поразки від литовців, підопічні Олександра Косенка достроково втратять шанси на вихід у плейоф.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

