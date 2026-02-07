Іспанія у божевільному фіналі Євро-2026 перемогла Португалію

У суботу, 7 лютого, відбувся вирішальний матч чемпіонату Європи 2026 з футзалу, в якому збірна Іспанії перемогла команду Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3.

Іспанія швидко повела в рахунку, забивши на початку матчу два голи, але Португалія відігралася вже до сьомої хвилини. Після того атакувальний запал команд згас. Але ближче до кінця тайму іспанці знову вирвалися вперед – Перес реалізував пенальті за шостий фол суперника.

Друга половина зустрічі пройшла не менш напружено. Команди обмінялися гострими моментами, в одному з яких португальців врятувала стійка, а в середині тайму вони вдруге відновили паритет на табло зусиллями Паулети. Після цього "Фурія Роха" захопила ініціативу, діяла гостріше, однак не вистачало реалізації в завершенні моментів, плюс неодноразово рятував голкіпер і знову виручав каркас воріт.

Однак свого іспанці все ж домоглися, коли за 5 хвилин до фінального свистка Антоніо результативно замкнув простріл Сесіліо, оформивши таким чином хеттрик. Далі міг забивати Рівільйос, але його удар злету після кутового влучив у поперечку. Під завершення протистояння португальці зняли голкіпера та випустили 5-го польового, але врятуватися від поразки не змогли. Ба більше, за 5 секунд до фінального свистка Адольфо після передачі Антоніо остаточно зняв всі питання щодо переможця.

Зауважимо, що Португалія втретє поспіль та вчетверте загалом вийшла у фінал чемпіонату Європи. Вона виграла два попередні турніри. Іспанці ж мають найбільше в історії трофеїв на Євро, яких тепер стало 8.

Чемпіонат Європи 2026 з футзалу

Фінал, 7 лютого

Португалія – Іспанія 3:5 (2:3)

Голи: 0:1 – 2 Антоніо, 0:2 – Рая, 1:2 – 5 Жезус, 2:2 – 7 Гоїс, 2:3 – 20 Антоніо, 3:3 – 30 Паулета, 3:4 – 35 Антоніо, 3:5 – 40 Адольфо

Нагадаємо, у матчі за бронзу збірна Хорватії перемогла команду Франції.