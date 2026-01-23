Хеттрик від Раху: Бельгія розгромила Білорусь у першому турі Євро-2026

Сьогодні, 23 січня, збірна Бельгії впевнено обіграла команду Білорусі у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Бельгійці вийшли вперед вже на 4 хвилині зустрічі завдяки точному удару Раху. Він же відзначився ще двічі після перерви: спершу забив у середині другого тайму, а потім добив білорусів на останніх хвилинах. А крапку в грі поставив Діллін за кілька секунд до кінця.

Зауважимо, що попри такий рахунок, сама гра була рівною: команди мали майже ідентичну кількість ударів, але Бельгія була точнішою.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 1 тур

Група C, 23 січня

Білорусь – Бельгія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Раху, 0:2 – 30 Раху, 0:3 – 39 Раху, 0:4 – 40 Діллін

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.