Чехія – Україна: текстова онлайн-трансляція матчу Євро-2026

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти Чехії в останньому третьому турі групового етапу Євро-2026.

Стартовий свисток на "Xiaomi Arena" у латвійській Ризі пролунає о 20:30 (за київським часом). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у цій новині.

Команді Олександра Косенка буде достатньо зіграти внічию, аби продовжити боротьбу за медалі чемпіонату Європи. Натомість поразка від чехів буде означати виліт України із турніру.

Нагадаємо, що у першому турі "синьо-жовті" сенсаційно поступились Вірменії (1:2), а от у наступному матчі розгромили Литву (4:1).

Натомість Чехія провально стартувала на Євро: результативна нічия із Литвою (3:3) та поразка від Вірменії (5:4).