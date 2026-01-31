Все вирішили необов'язкові фоли: збірна України програла Франції у чвертьфіналі Євро-2026

Збірна України з футзалу програла команді Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026 року та покинула турнір.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Вже на першій хвилині французи створили небезпечний момент, на що "синьо-жовті" відповіли двома ударами від Первєєва та Жука. Гра була відкритою, команди обмінювалися небезпечними моментами.

На 6 хвилині міг забивати Жук, за кілька миттєвостей Франція мала неймовірний момент – у підкаті врятував Корсун. Ще два гольових шанси мав Первєєв, але спершу воротар відбив обличчям, а потім удару українця забракло сантиметрів до голу.

Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Другий тайм розпочався з тиску від Франції. На 24 хвилині Корсун мав виводити Україну вперед, але не реалізував вихід віч-на-віч. Майже миттєво небезпечно пробивав Шотурма.

Ближче до середини половини ініціативу перехопили суперники, і на 28 хвилині вони вийшли вперед, реалізувавши блискавичну контратаку. Вже за хвилину французи могли забивати вдруге, але врятував Сухов.

За 10 хвилин до кінця Україна мала зрівняти рахунок, але Мохаммед рукою вибив м'яч з воріт. За це він отримав червону картку, а "синьо-жовті" – право на пенальті. І його впевнено реалізував Жук. Додамо, що через гол французи знову почали грати в повному складі.

За хвилину наша команда вибігла в контратаку, вивела Микитюка віч-на-віч, але знову врятував голкіпер. Ще один чудовий момент мав Первєєв, удар якого зуміли заблокувати.

За півтори хвилини до кінця другого тайму Україна зробила необов'язковий п'ятий фол – наступне порушення призведе до пенальті. За таких умов команди перейшли в екстратайми.

І вже на першій хвилині українці сфолили, а Мухудін його впевнено реалізував пенальті. Українці могли зрівняти рахунок, але удар Чернявського потягнув голкіпер. А під кінець першого екстратайму французи забили втретє.

Останні 5 хвилин Україна розпочала з 5-ма польовими гравцями. Абакшин мав неймовірний момент, але пробив прямо в голкіпера. М'яч підхопили французи та закотили у порожні ворота. За 2,5 хвилини до кінця Корсун скоротив відставання, але на більше команді не вистачило часу.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Чвертьфінал, 31 січня

Франція – Україна 4:2 (0:0, 1:1, ЕТ – 2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 28 Геддура, 1:1 – 30 Жук (пен.), 2:1 – 41 Мухудін (пен.), 3:1 – 45 Мухудін, 4:1 - 48 Мухудін, 4:2 - 48 Корсун (пен.)

Вилучення: Мохаммед 30 (Франція)

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.

Зауважимо, що "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, але лише у 2022 році зуміли пройти далі. У півфіналі Євро-2026 Франція зіграє проти переможця протистояння Італія – Бельгія.