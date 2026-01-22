Українська правда
Холодний душ на старті Євро-2026: збірна України сенсаційно програла Вірменії

Микола Дендак — 22 січня 2026, 18:37
Збірна України з футзалу
Getty Images

Збірна України сенсаційно поступилася Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Україна вийшла на гру з неочікуваною п'ятіркою: Савенко, Фаренюк, Микитюк, Корсун та Абакшин. І старт першого тайму був за суперниками. Вони кілька разів скористалися помилками українців та виходили в небезпечні контратаки, але Юрій Савенко був на висоті.

Проте останні 10 хвилин першого тайму були вже за Україною. Вірмени майже не переходили центр поля, і відважно блокували всі моменти "синьо-жовтих". Чудовий шанс мав Владислав Первєєв, багато бив Микитюк, але забити українці не змогли.

Друга половина розпочалася з впевненої гри підопічних Косенка, які створили одразу кілька гольових шансів. Відкрити рахунок вдалося вже на шостій хвилині другого тайму. Первєєв здалеку пробив прямо під ногою голкіпера.

Україна продовжила контролювати гру, але у середині тайму Вірменія зуміла вийти в небезпечну атаку, яка завершилася взяттям воріт. Дермонджян без проблем замкнув філігранну передачу п'ятою.

Після забитого голу гра дещо вирівнялася. Суперники час від часу вибігали в контратаки, українці відповідали сильними ударами здалеку. Але за дві хвилини до кінця Україна пропустила вдруге: Дермонджян замкнув простріл п'ятою.

Україна намагалася врятувати гру, випустивши п'ятого польового, але часу для рятівного голу не вистачило.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 1 тур
Група B, 22 січня

Вірменія – Україна 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 26 Первєєв, 1:1 – 30 Дермонджян, 2:1 – 38 Дермонджян

Підопічні Олександра Косенка у груповому етапі Євро-2026 також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

