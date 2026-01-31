Українська правда
Олексій Мурзак — 31 січня 2026, 21:38
Хорватія розгромила кривдника збірної України та вийшла у півфінал Євро-2026
У суботу, 31 січня, відбувся другий матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2026 з футзалу, в якому Хорватія розгромила команду Вірменії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

"Картаті" вирішили всі питання ще у першому таймі: дубль оформив Матая, а також один гол на рахунку Вукміра, на що вірмени так нічим і не змогли відповісти.

Як відомо, саме Вірменії збірна України програла у 1-му турі групового етапу, через що втратила шанси посісти перше місце в групі.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Чвертьфінал, 31 січня

Вірменія – Хорватія 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 3 Матая, 0:2 – 7 Вукмір, 0:3 – 16 Матая

Нагадаємо, раніше відбувся ще один поєдинок чвертьфіналу, в якому збірна України програла команді Франції.

