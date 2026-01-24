Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Португалія розгромила Італію на старті Євро-2026

Олександр Булава — 24 січня 2026, 17:25
Португалія розгромила Італію на старті Євро-2026
УЄФА

Збірна Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи з футзалу, розгромила команду Італії у першому турі групового етапу Євро-2026.

Матч завершився з рахунком 6:2.

Перший тайм команди звели внічию – на гол Музумечі португальці відповіли влучним ударом Сантоса. У другій половині гри чинні чемпіони Європи включились по повній та відвантажили у ворота італійців п'ять голів.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Груповий етап, 1 тур
Група D, 24 січня

Італія – Португалія 2:6 (1:1)

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи D у чвертьфіналі стануть команди з квартету C.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

Збірна Португалії з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Підтвердили статус фаворита: Іспанія розгромила Словенію на Євро-2026
Хеттрик від Раху: Бельгія розгромила Білорусь у першому турі Євро-2026
УАФ звернулася до УЄФА через провокативну поведінку вірменського гравця на Євро-2026
Первєєв – після поразки від Вірменії: У нас є всі шанси для виходу у плейоф Євро-2026
Україна – Литва: де дивитися матч 2-го туру Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік