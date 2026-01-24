Португалія розгромила Італію на старті Євро-2026

Збірна Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи з футзалу, розгромила команду Італії у першому турі групового етапу Євро-2026.

Матч завершився з рахунком 6:2.

Перший тайм команди звели внічию – на гол Музумечі португальці відповіли влучним ударом Сантоса. У другій половині гри чинні чемпіони Європи включились по повній та відвантажили у ворота італійців п'ять голів.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 1 тур

Група D, 24 січня

Італія – Португалія 2:6 (1:1)

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи D у чвертьфіналі стануть команди з квартету C.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.