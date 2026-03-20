Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України серед гравців з вадами слуху пробилася до фіналу Євро-2026

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 11:48
Українські футзалісти поборються за "золото" європейської першості серед гравців із вадами слуху, яка відбувається у Хорватії.

У півфіналі "синьо-жовті" перемогли господарів турніру. Основний час завершився з рахунком 4:4. Вже в овертаймах Україна дотиснула суперника, здобувши перемогу 6:5.

В цій зустрічі була неймовірна драма. На останній хвилині у ворота нашої збірної призначили 10-метровий, але воротар впорався з ударом хорватського футзаліста.

Зазначимо, що у фіналі "синьо-жовті" зіграють проти національної команди Італії. Матч відбудеться 22 березня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні відбулись чвертьфінальні поєдинки Кубку України з футзалу.

Збірна України з футзалу футзал

Останні новини