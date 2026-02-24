Ми хочемо бути останнім поколінням, яке бачить війну, – українські футзалісти видали потужну заяву у річницю повномасштабного вторгнення

У вівторок, 24 лютого, збірна України з футзалу U-18 провела першу товариську гру проти Португалії U-17.

Підопічні Ігоря Москвичова здобули впевнену перемогу з рахунком 4:2. Це топовий результат для "синьо-жовтих", адже португальська команда є однією з провідних футзальних збірних в усіх вікових категоріях.

Також українські футзалісти видали потужний меседж у четверту річницю повномасштабної війни проти Росії.

"Ми хочемо бути останнім поколінням, яке бачить війну!" – було надруковано на футболках українців.

Відзначимо, що друга очна зустріч запланована на середу, 25 лютого. Початок контрольного спарингу – о 19:00 (за київським часом).

Раніше головний тренер юнацької збірної України пояснював, що дані товариські зустрічі потрібні його команді, аби набиратись міжнародного досвіду. За його словами, без цього фактору у майбутньому складно досягати високих результатів.