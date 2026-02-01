Українська правда
Іспанія впевнено перемогла Італію та стала останнім півфіналістом Євро-2026

Олексій Мурзак — 1 лютого 2026, 22:05
У неділю, 1 лютого, відбувся чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи-2026 з футзалу, в якому збірна Іспанії перемогла команду Італії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

"Червона фурія" фактично вирішила всі питання ще у першому таймі: голами відзначилися Кортес на Антоніо, на що італійці так нічим і не відповіли. У другій половині протистояння Антоніо забив знову, оформивши таким чином дубль. А остаточно поховав шанси Італії на камбек Мотта, який за 4 хвилини до фінального свистка забив у власні ворота. 

У підсумку в 1/2 фіналу між собою зіграють Франція – Португалія, а в другій півфінальній зустрічі за вихід у фінал посперечаються Іспанія та Хорватія.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Чвертьфінал, 1 лютого

Іспанія – Італія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Кортес, 2:0 – Антоніо, 3:0 – 26 Антоніо, 4:0 – 36 Мотта (аг)

Нагадаємо, раніше збірна Португалії розгромила команду Бельгії, Хорватія впевнено перемогла Вірменію, а Україна поступилася Франції.

