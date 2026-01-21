Українська правда
Євро-2026. Вірменія – Україна: онлайн-трансляція

Микола Дендак — 21 січня 2026, 20:12
Євро-2026. Вірменія – Україна: онлайн-трансляція
Збірна України з футзалу зіграє проти команди Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться 22 січня в Каунасі, Литва.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Збірна України – серед фаворитів, Білорусь – серед учасників: прев'ю Євро-2026

Підопічні Олександра Косенка потрапили у групу B Євро-2026, де також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0. Нещодавно головний тренер команди Косенко визначився зі складом викликаних гравців.

