Євро-2026. Вірменія – Україна: онлайн-трансляція

Збірна України з футзалу зіграє проти команди Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться 22 січня в Каунасі, Литва.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Підопічні Олександра Косенка потрапили у групу B Євро-2026, де також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0. Нещодавно головний тренер команди Косенко визначився зі складом викликаних гравців.