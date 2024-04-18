Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива

Джерело - Чемпіон.

18 квітня свій 44-й день народження ювілей святкує ексфутболіст Динамо, один з найкращих легіонерів в історії киян - Діого Рінкон.

Дубль бразильця у ворота московського Локомотива в Лізі чемпіонів 2003/04 - одна з найяскравіших сторінок в новітній історії Динамо.

Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити

Уперше цей матеріал був опублікований у квітні 2020 року.

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