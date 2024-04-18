Головне
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Сьогодні 16:36 77
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Сьогодні 14:10 6983 2
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 13:12 200
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 386
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Сьогодні 06:30 7732
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Сьогодні 02:36 5588
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
Сьогодні 01:37 3355
Визначились останні учасники півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:29 470
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:50 45314 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 9521
Блоги
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:11 5233
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:00 526
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Максим Розенко
Сьогодні 06:30 7694
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря Андрій Дунець
Сьогодні 02:36 5584
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок Андрій Зуєв
Вчора 15:39 1716
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка Максим Розенко
Вчора 13:09 30530
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки Андрій Дунець
16.04.2024 19:36 619
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ Максим Салівон
16.04.2024 13:08 802
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині Максим Розенко
15.04.2024 19:16 767
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Максим Розенко
15.04.2024 16:38 13140
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Максим Салівон
15.04.2024 16:00 1748
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21 Максим Салівон
15.04.2024 11:05 405
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України Максим Розенко
15.04.2024 10:05 296
"Я б завжди намагалася врятувати життя людини — це й відрізняє нас від росіян": перша українка на Евересті втратила друга через війну, допомагає ЗСУ і фанатіє від боксу
"Я б завжди намагалася врятувати життя людини — це й відрізняє нас від росіян": перша українка на Евересті втратила друга через війну, допомагає ЗСУ і фанатіє від боксу Максим Розенко
15.04.2024 06:30 12384
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Андрій Твердохліб
14.04.2024 20:06 23379 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги Віктор Слюсаренко
14.04.2024 19:20 1239
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг Андрій Зуєв
14.04.2024 11:55 1187 1
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства Андрій Твердохліб
13.04.2024 21:20 5387 1
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Андрій Дунець
13.04.2024 15:48 18027 2
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ Максим Салівон
13.04.2024 09:47 1520
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 06:12 685
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 372
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2251
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 790
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 772
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1011
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1190
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1465
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1284
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 922

Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива

Сьогодні 16:11 Андрій Твердохліб 5238 0
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива

Джерело - Чемпіон.

18 квітня свій 44-й день народження ювілей святкує ексфутболіст Динамо, один з найкращих легіонерів в історії киян - Діого Рінкон.

Дубль бразильця у ворота московського Локомотива в Лізі чемпіонів 2003/04 - одна з найяскравіших сторінок в новітній історії Динамо.

Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити

Уперше цей матеріал був опублікований у квітні 2020 року.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" 7732
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів 45314 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів 9521
Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024 Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024 7806
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило 11067 1
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті 33631
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99611
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57857 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36885 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323360
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40106
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93120