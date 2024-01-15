Головне
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Сьогодні 07:46 2423
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 21:00 2889
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 20:36 48095 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 20:08 4479
Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня
Сьогодні 19:36 227
З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ
Сьогодні 18:54 489
Іспанія зіграє товариський матч з Бразилією на Сантьяго Бернабеу
Сьогодні 17:00 248
Ломаченко підтвердив бій з Камбососом
Сьогодні 11:43 839
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
Сьогодні 11:11 474
Костюк переграла Лю на старті Australian Open
Сьогодні 08:26 1153
Блоги
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
Сьогодні 20:08 4478
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч Андрій Дунець
Сьогодні 17:33 917
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Андрій Дунець
Сьогодні 08:05 3768
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Андрій Дунець
Сьогодні 07:46 2423
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Андрій Дунець
13.01.2024 19:22 2005
Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним
Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним Андрій Дунець
12.01.2024 18:35 1477 1
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
12.01.2024 16:45 4326 1
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Андрій Твердохліб
12.01.2024 16:31 11268
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 Андрій Твердохліб
12.01.2024 14:52 18295
Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25
Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25 Андрій Дунець
12.01.2024 12:39 2321
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Андрій Дунець
12.01.2024 10:47 18865 2
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Андрій Дунець
11.01.2024 10:01 11499
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
11.01.2024 05:23 5353
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
10.01.2024 11:58 58267 1
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови Андрій Дунець
09.01.2024 20:18 1343
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів Андрій Дунець
09.01.2024 19:46 1086
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Андрій Дунець
08.01.2024 21:30 8373
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра Андрій Дунець
06.01.2024 12:00 7043
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2024 11:39 24434 6
45 років від народження золотого голосу українського біатлону
45 років від народження золотого голосу українського біатлону Максим Буйдин
06.01.2024 10:57 7351
Прямі трансляції

Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

В рейтингу 10 найстарших футболістів УПЛ немає жодного чинного гравця
Сьогодні 20:08 Максим Розенко 4479 0
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
#Горяїнов, #Ігор Шуховцев, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Рейтинг найстаріших футболістів УПЛ очолює Владислав Гельзін, який свою останню гру провів за Олімпік у віці 42 років 252 днів. Але, враховуючи, що він був президентом донецького клубу, навряд чи варто серйозно сприймати це лідерство. Якби не посада президента та власника клубу, Гельзін взагалі навряд чи б виступав в УПЛ. Тож лідером рейтингу за спортивним принципом можна вважати воротаря Ігоря Шуховцева, який зіграв за Металіст у віці 41 рік і 10 місяців.

Уродженець Одеси починав у місцевому СКА ще в чемпіонаті СРСР. Далі були Нива Вінниця, після якої Ігор знов повертався в Одесу, а потім знов їхав до Ниви. Найбільше часу Шуховцев грав у Маріуполі (1997-2009), щоправда, з невеликими відрядженнями до київського Арсенала (2004) і Таврії (2005). В 2009 році Шуха, як називали Ігоря партнери по команді, перейшов до Зорі. В Луганську він і завершив кар’єру в 2011 році. Шуха, який грав під 99 номером, перейшов на тренерську роботу, майже рік працював в тренерському штабі казахського Тоболу. Але в листопаді 2012 року отримав пропозицію від Металіста і поновив ігрову кар’єру. Свій єдиний матч за Металіст українець провів 26 травня 2013 року, після чого майже три роки очолював рейтинг.

На третьому місці - Олександр Шовковський, який протягом 23 років грав за київське Динамо і свій останній матч провів у віці 41 року 259 днів. Шовковський є найтитулованішим гравцем цього рейтингу. 

Четверте місце в Івана Шарія, який зіграв за Ворсклу у віці 41 року й 5 місяців. Нападник встиг пограти за київське та мінське Динамо, Чорноморець та Ністру, Ворсклу та запорізький Металург і навіть за болгарський Етир у 1989 році. Після здобуття Україною незалежності нападник повернувся до рідної Полтави, де продемонстрував чудове спортивне довголіття.    

5 місце в рейтингу у захисника Івана Біскупа, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 40 років і 10 місяців. На професійному рівні Іван провів за Ниву 18 сезонів, зіграв 555 матчів і забив 51 гол, що є чудовим показником для захисника. 

Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків

Олег Федюков останній матч за луцьку Волинь провів у 39 років і 10 місяців, що дозволило захиснику посісти шосте місце рейтингу. Уродженець Миколаєва більшу частину кар'єри провів в Луцьку (зіграв понад 560 матчів), а в Кубку УЄФА встиг пограти за Дніпро ще в часи СРСР. 

Олександр Горяїнов захищав ворота Металіста у віці 39 років і 4 місяці. Він на 7 місці рейтингу. Захисник Олександр Чижевський свій останній матч за Закарпаття провів у 38 років 11 місяців і у нього 8 місце. На 9 позиції - єдиний у цьому рейтингу легіонер  Таріел Капанадзе, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 38 років та 6 місяців. Протягом 6 сезонів (1996-2002) грузинський півзахисник виступав у Тернополі, а до цього - 3 сезони за шепетівський Темп (1993-95), у який його запросили з Грузії. 

На 10 місці рейтингу уродженець Львова Василь Леськів, який зіграв за Карпати у віці 38 років та 5 місяців. Головними командами в ігровій кар’єрі Леськіва стали Карпати та ФК Львів. 

Максим Розенко, Чемпіон

#

Вік

Гравець

Дата народження

Останній матч

Клуб

1

42 роки 253 дні

Владислав Гельзін

27 серпня 1973

8 травня 2016

"Олімпік" (Донецьк)

2

41 рік 10 місяців

Ігор Шуховцев

13 липня 1971

26 травня 2013

"Металіст" (Харків)

3

41 рік 259 днів

Олександр Шовковський

2 січня 1975

18 вересня 2016

"Динамо" (Київ)

4

41 рік 5 місяців

Іван Шарій

24 листопада 1957

18 травня 1999

"Ворскла" (Полтава)

5

40 років 10 місяців

Ігор Біскуп

11 серпня 1960

10 червня 2001

"Нива" (Тернопіль)

6

39 років 10 місяців

Олег Федюков

13 грудня 1963

9 листопада 2003

"Волинь" (Луцьк)

7

39 років 4 місяці

Олександр Горяїнов

29 червня 1975

9 листопада 2014

"Металіст" (Харків)

8

38 років 11 місяців

Олександр Чижевський

27 травня 1971

18 квітня 2010

"Закарпаття" (Ужгород)

9

38 років 6 місяців

Таріел Капанадзе

1 грудня 1962

15 червня 2001

"Нива" (Тернопіль)

10

38 років 5 місяців

Василь Леськів

20 грудня 1963

11 червня 2002

"Карпати" (Львів)

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 48095 1
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони 3768
Лунін отримав високу оцінку за гру в матчі Реал - Барселона Лунін отримав високу оцінку за гру в матчі Реал - Барселона 1409
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу 2423
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2889
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 1593
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85852
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47861
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22097 7
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92819
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57924
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62669 1