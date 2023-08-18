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FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа

Сьогодні 19:23 Юрко Юрченко 210 0
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
#Усик - Дюбуа

26 серпня український супертяж Олександр Усик проведе захист одразу чотирьох титулів у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

Українська букмекерська компанія FAVBET стала офіційним партнером трансляції двобою на Megogo та запустила акцію "Раунд на мільйон", в якій фанати боксу можуть випробувати свою інтуїцію та позмагатись за ₴1 000 000 призових.

Достроковий нокаут від Усика чи феноменальний апсет від Дюбуа? Третій раунд чи вся дистанція? Вгадайте точний раунд перемоги одного з боксерів та візьміть участь у великому розіграші від FAVBET.

Як провести переможний "Раунд на мільйон"

Переходьте на офіційну сторінку акції на сайті FAVBET, обирайте номер раунду, в якому закінчиться бій, та зробіть ставку від ₴200 із мінімальним коефіцієнтом 1.5 у будь-якому маркеті ставок на подію.

Якщо ваша ставка виграє, ви автоматично станете учасником розіграшу призового фонду ₴1 000 000. Кількість ставок необмежена, однак в акції враховуватиметься лише останній прогноз, який ви зробили до 23:59 26 серпня.

Двобій року у хевівейті

Зустріч Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, що пройде 26 серпня на "Тарчинські Арена" у Вроцлаві, вже зараз називають найважливішим боксерським поєдинком 2023 року. На кону — чотири чемпіонські титули Олександра за версіями IBF, IBO, WBA, WBO, а також пояс світового чемпіона The Ring.

Регулярний чемпіон WBA Дюбуа стане другим британським боксером після Ентоні Джошуа, який спробує відібрати пояси у непереможного українця. В доробку 25-річного "Динаміта" — 19 перемог, 18 з яких нокаутом, та одна поразка.

Незважаючи на серйозне резюме британця, аналітики FAVBET віддають перевагу Олександру Усику. Коефіцієнт на його перемогу 1.12 проти 7.00. Найбільш вірогідним у компанії вважають завершення бою у 5 або 6 раунді. Прогнози на цей результат приймають з коефіцієнтом 9.50.

Де дивитись

Зустріч важковаговиків, а також андеркард за участю ще кількох українських боксерів, ексклюзивно транслюватиме партнер FAVBET — медіасервіс MEGOGO. Переглянути двобій наживо зможуть користувачі сервісу з передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі в день події.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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