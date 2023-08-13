Головне
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:17 1890
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 5720
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 15040 4
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 14281 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 272
Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді
Сьогодні 08:30 1014
Лейпциг розгромив Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини
Вчора 23:47 1047
Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом
Вчора 21:42 1209
Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем, Борнмут із Забарним розписав мирову з Вест Гемом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:34 1033
Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу над Аль-Хілалем у фіналі арабської Ліги чемпіонів
Вчора 21:16 822
Блоги
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:29 11262 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 14263 2
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Андрій Дунець
Сьогодні 05:33 16553
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:18 3442
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 16:58 2154
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2023 14:01 4072
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 10:16 1913
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 05:22 3074
"А що зробив ти для України?" – Левченко жорстко відповів Леоненку на обурення щодо участі в Game4Ukraine
"А що зробив ти для України?" – Левченко жорстко відповів Леоненку на обурення щодо участі в Game4Ukraine Андрій Дунець
10.08.2023 18:54 2004
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО Андрій Дунець
10.08.2023 06:01 3408
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО Андрій Дунець
10.08.2023 00:18 16922
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Nastya Bolshakova
09.08.2023 20:26 10572 1
Кіберспортивний букмекер GG.BET отримав ліцензії на ведення беттінгової діяльності та онлайн-казино в Україні
Кіберспортивний букмекер GG.BET отримав ліцензії на ведення беттінгової діяльності та онлайн-казино в Україні Юрко Юрченко
08.08.2023 22:25 700
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
08.08.2023 21:47 1819
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя Nastya Bolshakova
08.08.2023 18:02 2799
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні Valeriy Ruchka
08.08.2023 12:49 54363
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Андрій Дунець
08.08.2023 08:23 18851
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Андрій Дунець
07.08.2023 11:18 7931
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Андрій Дунець
06.08.2023 13:24 21731
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Андрій Дунець
05.08.2023 22:49 9972
Прямі трансляції

Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак

Епічний матч в історії київського Динамо
Сьогодні 10:06 Valeriy Ruchka 14281 2
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

13 серпня 2008-го року відбувся один з найкращих матчів київського Динамо в новій історії. Біло-сині під проводом Юрія Сьоміна розбили принципового суперника з часів СРСР московський Спартак, та ще й на його полі.

Зустріч відбулась в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гра розпочалась для біло-синіх не найкращим чином – вже на четвертій хвилині Шовковський пропустив від Нікіти Баженова. Але неузгоджені дії Плетікоси з захисниками дозволили Ісмаелю Бангурі відновити паритет на 28-й хвилині. А перед перервою Артем Мілевський вже Динамо вивів вперед, вдало зігравши на добиванні.

Початок другого тайму розпочався приголомшливо для Спартака – професорським пасом Бадра Ель-Каддурі, якого Сьомін перевів в опорну зону, скористався Бангура. А на останок гвінеєць ще й асистував Мілевському. 1:4 – доля путівки в груповий етап Ліги Чемпіонів була фактично вирішена. Втім, це не завадило Динамо і в київському матчі перемогти команду Станіслава Черчесова з таким же рахунком.

Додамо, що в тому сезоні кияни стали чемпіонами України, посіли третє місце в групі Ліги Чемпіонів з Порту, Арсеналом та Фенербахче, перейшли в Кубок УЄФА, в якому пройшли Валенсію, Металіст та ПСЖ. І лише в півфіналі турніру Динамо програло майбутньому володарю трофея Шахтарю.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 34104
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 15040 4
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12991
Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа 19630
Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням 17815
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 16633
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21569
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20814 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56165
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12172
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22361 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41737