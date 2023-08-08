Головне
Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 17:58 655
Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу
Сьогодні 17:25 196
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
Сьогодні 16:54 202
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 15:30 318127 3
Геленіус замінить Вайта в поєдинку з Джошуа
Сьогодні 13:23 390
Мудрик - новий 10-й номер Челсі
Сьогодні 13:14 1106
Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:05 349
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 10:47 3531 2
Дніпро-1 може втратити ще одного лідера
Сьогодні 10:14 946
Оболонь поскаржилась на суддівство у матчі з Динамо
Сьогодні 09:25 716
Блоги
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя Nastya Bolshakova
Сьогодні 18:02 1824
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:49 19931
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Андрій Дунець
Сьогодні 08:23 9315
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Андрій Дунець
Вчора 11:18 7275
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Андрій Дунець
06.08.2023 13:24 21129
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Андрій Дунець
05.08.2023 22:49 9592
Срна заспівав гімн України перед благодійним матчем Game4Ukraine - ВІДЕО
Срна заспівав гімн України перед благодійним матчем Game4Ukraine - ВІДЕО Андрій Дунець
05.08.2023 21:47 2571
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
05.08.2023 14:29 24373
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
04.08.2023 18:12 2616
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський" Андрій Дунець
04.08.2023 13:03 2568 1
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго Андрій Дунець
04.08.2023 11:26 1584 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
04.08.2023 09:56 293779
Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО
Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО Андрій Дунець
04.08.2023 09:35 1183
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
04.08.2023 09:32 9283
Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після її поразки від Світоліної - ВІДЕО
Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після її поразки від Світоліної - ВІДЕО Андрій Дунець
03.08.2023 12:15 3516 2
"Мама Скай": диктор у Вашингтоні мило й оригінально представив Світоліну під час виходу на корт
"Мама Скай": диктор у Вашингтоні мило й оригінально представив Світоліну під час виходу на корт Андрій Дунець
03.08.2023 09:44 12941
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО Андрій Дунець
03.08.2023 04:20 29207
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною Андрій Дунець
03.08.2023 00:49 2372
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО Андрій Дунець
02.08.2023 18:49 4679
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
02.08.2023 14:09 5265
Прямі трансляції

Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя

У кінці травня подружжя святкує десяту річницю свого весілля
Сьогодні 18:02 Nastya Bolshakova 1828 0
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
#Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

8 серпня 2023 року Тарасові Степаненку виповнилося 34 роки. Гравець донецького Шахтаря має чимало здобутків не лише на футбольному полі, а й в особистому житті. Півзахисник одружений на Маргариті Степаненко, яка подарувала йому трьох чудових синів: Ярослава, Мирона та Святослава.

Усі діти були названі в честь відомих історичних постатей, які імпонують батькам хлопчиків. Маргарита активно веде Instagram, де показує цікаві історії сімейного життя та викладає відео з авторськими рецептами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

Усе почалося в закладі, де Маргарита й Тарас були на різних заходах. Хлопець помітив дівчину та вирішив познайомитися. Вони обмінялися номерами та домовилися про зустріч у кафе. На той момент футболісту було 19, а його пасії – 16. На першому побаченні у пари сталася курйозна ситуація. Офіціант їм приніс два молочних коктейлі, адже вони були ще дітьми, тому за рахунок платити не довелося. Щоб вразити дівчину, Тарас, як істинний мачо, приїхав на Таврії.

Маргарита розповідала, що не розуміла як футбол може бути професією, на яку потрібно ходити кожного дня та заробляти гроші. Вона сприймала цей вид спорту, як захоплення свого коханого.

До повномасштабної війни Степаненки жили у великому будинку в Конча-Заспі, проте заради безпеки дітей Тарас відправив дружину з синами до Іспанії. Родина має ще четверту дитину – кота Лео. Саме цей персонаж часто допомагає Маргариті створювати кумедний контент.

Жінка розповідає, що Тарас прикладний сім’янин. На нього завжди можна покластися та довірити дітей. Пара виховує погодок, що є дуже складним завданням у вихованні.

Пара перебуває у шлюбі 10 років та слугує зразком сімейних стосунків та виховання дітей.

Тарас Степаненко - дружина гравця Шахтаря показала травму чоловіка, отриману у грі з Динамо - Апостроф

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 19975
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом 9333
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 28898
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6239
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 318127 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5349
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77378
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39112 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19281 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129698
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60313
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47927