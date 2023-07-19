Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, свій 70-й день народження святкує легенда українського футболу - Віталій Володимирович Кварцяний.

Знаменитий наставник є дуже одіозною персоною в нашому футболі, але від цього не менш талановитою.

Якби не Кварцяний, то ми б навряд чи побачили таких гравців, як Лужний, Девіч, Хачеріді, тимощук та багато інших.

Чемпіон вітає ювіляра та пропонує згадати найяскравіші перли в кар'єрі Віталія Кварцяного

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