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Гол Блохіна у фіналі Кубка Кубків-1986 у ворота Атлетіко - класика світового футболу

Сьогодні 19:01 Андрій Твердохліб 652 0
Гол Блохіна у фіналі Кубка Кубків-1986 у ворота Атлетіко - класика світового футболу
#Олег Блохін, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

2 травня 1986 року київське Динамо виграло Кубок володарів Кубків УЄФА. У фінальному поєдинку, який відбувся у французькому Ліоні на стадіоні Жерлан, підопічні Лобановського в блискавичному стилі знищили мадридський Атлетіко - 3:0.

Родзинкою гри став гол Олега Блохіна на 85-й хвилині. Геніальна атака віялом у виконанні підопічних Лобановського.

Огляд поєдинку дивіться ТУТ.

Нагадаємо, 2 травня 1990 року київське Динамо розтрощило московський Локомотив у фіналі Кубка СРСР.

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