33 роки тому київське Динамо здобуло свій останній Кубок СРСР

Джерело - Чемпіон.

2 травня 1990 року київське Динамо востаннє тріумфувало в розіграші Кубка СРСР - на центральному стадіоні Лужники підопічні Лобановського у фінальній грі розтрощили московський Локомотив Юрія Сьоміна - 6:1.

Хет-трик записав на свій рахунок Олег Саленко, по голу забили Михайличенко, Рац і Литовченко.

Загалом же Динамо - дев'яти разовий володар Кубка СРСР. Буквально через пів року Динамо втринадцяте та востаннє виграє чемпіонат Радянського Союзу.

Нагадаємо, 2 травня 1986 року Динамо виграло Кубок володарів Кубків, перемігши у фіналі мадридський Атлетіко (3:0).

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