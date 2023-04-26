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Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62!

Сьогодні 13:26 Valeriy Ruchka 12187 0
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62!

Джерело - Чемпіон.

26 квітня - день народження в одного з найкращих півзахисників в історії Динамо.

За біло-синіх Олександр Заваров виступав із 1983 до 1988 роки, відігравши 153 офіційні матчі й забивши 44 голи!

У своїй кар'єрі футболіста Заваров двічі ставав чемпіоном СРСР, тричі вигравав Кубок СРСР, Кубок Італії, Кубок УЄФА і Кубок володарів Кубків, а ще він – віцечемпіон Європи 1988.

Чотири роки поспіль, з 1986 по 1989 роки, він номінувався журналом France Football на звання найкращого футболіста Європи.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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