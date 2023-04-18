Мілан близький до виходу в півфінал Ліги чемпіонів, Жіру вивів россонері вперед у матчі з Наполі

Джерело - Чемпіон.

Мілан у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Наполі відкрив рахунок після стрімкої контратаки.

На 43-й хвилині Леау протягнув м'яч від власного штрафного майданчика та зробив простріл на Олів'є Жіру, який в один дотик переправ той у ворота. Зазначимо, на 22-й хвилині Жіру не реалізував пенальті.

Перший матч у Мілані, завершився перемогою господарів - 1:0.

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