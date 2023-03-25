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Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом

Сьогодні 16:01 Андрій Твердохліб 559 0
Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Уже в неділю, 26 березня збірна України зіграє проти збірної Англії у кваліфікації Євро-2024 в межах 2 туру відбіркової групи C.

А 14 років тому після перемоги "синьо-жовтих" над "трьома левами" курйозний випадок трапився з тодішнім капітаном української команди Андрієм Шевченком, який розповів друг футболіста, автогонщик Олексій Мочанов.

Україна виграла у Англії в Дніпрі. Шева не забив пенальті, а Назар (Сергій Назаренко – прим.) здалеку добре ляпнув. З літака вже дзвонить мені Шевченко і каже, що вилітаємо, відразу валимо в Арену. Каже: "Давай приїжджай".

Я швиденько зібрався. Поки я приїхав у Арену, в відерце для льоду вже залили шампанське Кристал і 21-річний Чівас. І ця штучка ходить по колу. Я сьорбнув ковток. А вже всім навколо весело. І Мілі, і Вороні. Шева каже: "Поїхали тихесенько в Маріо, перекусимо, тому що тут вже реально кіпіш". А він в сорочечці, в жилетці і кепці. Ми вийшли. Перейшли дорогу, махнув рукою, зупинилася Dacia Logan блакитна. А там проїхати до світлофора на Льва Толстого, а потім 3 світлофори до Університету. Кажу: "В Маріо". Мені назвали ціну 50 грн. На ті часи дорого, реально.

Шева сідає ззаду, а я спереду. Не встиг зачинити двері, а таксист запитує: "Футбол дивився?". Відповідаю, що так. Гаразд би, що завгодно, але він каже: "Шева інвалід, пеналь не забив, якби не Назар – хана. Як так можна?". Потім про Пазік починає говорити. Я повертаюся, а Андрюха кепку вниз опустив. І це було смішно. А вставити текст в слова цього таксиста дурного не виходить. А він все ліпить. Я йому вже показую, що стій. А він продовжує. І кілька разів дуже нехорошими словами назвав. Ну, емоції, уболівальник, і переживав ще. Уся розмова була не про гру, не про перспективи, а про незабитий пенальті. Під'їжджаємо. Андрюха виходить з машини, стукає у вікно. Таксист, напевне, міг припустити все, що завгодно. Він недавно дивився телик, там Шевченко не забив пенальті. Я заплатив за проїзд і спеціально обійшов спереду, щоб він не поїхав, щоб подивитися. Опускає він вікно, а очі у нього більші, ніж голова.

Шева каже: "Ну, нехай, я косий, нехай, я кульгавий, нехай, я кривий, нехай, я інвалід, але чого це я пі**рас?". Таксист перетворився в рибу-сонце, яку через дупу надули велосипедною помпою.

Він і слова не сказав. Миколайович все-таки цар. Я беру цей телефон на магніті зверху (шашечку) і даю йому у вікно. І кажу: "Братан, ти, напевно, краще їдь додому. Тому що там зараз Міля і Ворона трохи відзначили. Якщо ти ще почнеш про них щось розповідати. Я реально не хочу, щоб ти сів за вбивство", - розповів Мочанов.

Нагадаємо, матч Англія - Україна відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні. Початок о 19:00 за  київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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