Головне
У збірної України перед матчем з Англією кадрові втрати: аналізуємо можливі варіанти
Сьогодні 12:16 913
Баварія підтвердила звільнення Нагельсманна
Сьогодні 19:21 158
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:00 2970
Букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна
Сьогодні 18:41 224
Каліна розпочинає турнір в Маямі проти ексчетвертої ракетки світу та переможниці Australian Open-2020
Сьогодні 18:28 206 1
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Сьогодні 15:59 923
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 15:38 2778
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:45 1840
Матч Англія - Україна в цифрах
Сьогодні 07:07 467
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 4504
Прямі трансляції

Англія - Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 19:00 2970 0
Англія - Україна: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
26 березня, 2023 рік. 19:00

Збірна Англії - збірна України
Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)
Головний арбітр - Сердар Гезюбююк

Збірна України розпочне груповий раунд кваліфікації Євро-2024 виїзною грою проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 26 березня на стадіоні Вемблі.

Наш сайт у цій новині проведе текстовий онлайн матчу, а також заходів, які передуватимуть грі.

Напередодні поєдинку букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна.

Збірна Англії у першому матчі переграла Італію з рахунком 1:2.

Напередодні матчу з Англією збірна України здобула перемогу над Брентфордом 2.

Стартовий матч відбору Євро-2024 Англія - Україна обслуговуватиме суддівська бригада з Нідерландів.

Футбольна асоціація Англії запросила понад 1 000 українських біженців відвідати відбірковий матч Євро-2024 між збірною Англії та Україною на Вемблі.

22 березня окрім запланованих тренувальних заходів, виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань провів першу пресконференцію. Зокрема, керманич не виключає появу на полі Михайла Мудрика на позиції нападника.

Андрій Ярмоленко, своєю чергою, розповів, що його участь визначиться в суботу, напередодні матчу.

21 березня українці провели перше тренування, а Ілля Забарний покину розташування команди - центральний захисник через травму збірній не допоможе. Лідер і капітан команди Андрій Ярмоленко відновлюється після травми та тренується індивідуально

20 березня футболісти збірної України та тренерський штаб зібралися в Польщі, звідки літаком відправились до Лондону, де до них приєднаються легіонери.

Також сьогодні з'явилася інформація, що через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

21 березня українці провели перше тренування, а Ілля Забарний покину розташування команди - центральний захисник через травму збірній не допоможе. Лідер і капітан команди Андрій Ямоленко відновлюється після травми та тренується індивідуально

Також сьогодні з'явилася інформація, що через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Склади команд

Україна

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Резервний список

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк).

Польові гравці: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Англія

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Ніколас Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл (Челсі),  Ерік Дайєр (Тоттенхем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Магвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Конор Галлахер (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Мейсон Маунт (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті).

Нападники: Гарі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (МЮ), Айвен Тоні (Брентфорд).

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 4504
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2778
Україна U-21 - Данія U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч Україна U-21 - Данія U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч 1290
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі 1340
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю 1840
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2395
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18820
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22441
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44677
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8937
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9826
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16656