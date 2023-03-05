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Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65

Сьогодні 20:47 Valeriy Ruchka 5569 1
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні на динамівській вулиці свято, 63-й День народження відзначає видатний футболіст і тренер, багаторічний капітан ФК Динамо, один з найкращих захисників світу 80-х років Володимир Безсонов.

Володимир Васильович народився в Харкові і в юному віці яскраво засвітився у складі Металіста, у 18 років отримав запрошення від Валерія Лобановського перейти в Динамо. Паралельно прийшло міжнародне визнання - золота медаль на юнацькому чемпіонаті Європи, перемога на юніорському світовому чемпіонаті, де він був визнаний кращим гравцем.

За півтора десятиліття виступів у Динамо Володимир Безсонов шість разів ставав чемпіоном СРСР, чотири рази володарем Кубка СРСР, володарем Кубка Кубків УЄФА, у складі збірної СРСР виступав на трьох чемпіонатах світу, завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи 1988.

Залишив Володимир Васильович яскравий слід і на тренерській арені. Очолював ЦСКА (Київ), Ниву (Вінниця), Харків, Дніпро, Зорю, збірну Туркменістану. Протягом останніх років Володимир Безсонов працює на благо рідного клубу Динамо, входячи в його селекційну службу.

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