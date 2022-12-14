Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини впевнено обіграла Хорватію у півфіналі ЧС-2022 з рахунком 3:0.

На післяматчевому включенні журналіста Суспільного Сергія Захарченка з'явився несподіваний гість. Ним виявився аргентинець, який на радощах захотів сказати кілька телих слів про Україну.

"Я хочу сказати "Слава Україні"! Я підтримую українську націю у її прагненні до свободи. Також я є великим фаном Андрія Шевченка. Слава Україні та Віва, Зеленський!" - сказав уболівальник.

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