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Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО

Вчора 23:21 Андрій Дунець 230 0
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
#Збірна Аргентини, #Збірна Хорватії, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022, #Хуліан Альварес

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі став одним із героїв матчу 1/2 фіналу ЧС-2022 між збірними Аргентини та Хорватії.

На 69-й хвилині гри лідер Альбіселесте знущаючись на фланзі обіграв захисника Йошко Гвардіола, після чого викотив м'яч на порожні ворота для Хуліана Альвареса. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 13 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео

У підсумку Аргентина розгромила Хорватію з рахунком 3:0 і стала першим фіналістом Мундіалю. У вирішальному матчі південноамериканська збірна зіграє з переможцем пари Марокко - Франція.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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