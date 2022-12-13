Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі став одним із героїв матчу 1/2 фіналу ЧС-2022 між збірними Аргентини та Хорватії.

На 69-й хвилині гри лідер Альбіселесте знущаючись на фланзі обіграв захисника Йошко Гвардіола, після чого викотив м'яч на порожні ворота для Хуліана Альвареса. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 13 грудня на Мундіалі в Катарі.

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У підсумку Аргентина розгромила Хорватію з рахунком 3:0 і стала першим фіналістом Мундіалю. У вирішальному матчі південноамериканська збірна зіграє з переможцем пари Марокко - Франція.

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