Віталій Кім – під час повітряної тривоги: "У нас за графіком футбол"

Джерело - Чемпіон.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до росіян під час їхньої чергової терористичної ракетної атаки на Україну 5 грудня.
Повідомлення з'явилося у Телеграм-каналі чиновника.
"Що там із ракетами, росіяни? У нас за графіком футбол о 17:00 дивитись", - написав Кім, вочевидь маючи на увазі матч 1/8 фіналу ЧС-2022 між Японією та Хорватією.
Японія - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
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