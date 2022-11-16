Відомий блогер висміяв Поворознюка за фото у військовій формі

Джерело - Чемпіон.

Відеоблогер та волонтер Андрій Серебрянський (більш відомий як Андрій Луганський) іронічно прокоментував чергове фото президента ФК Інгулець Олександра Поворознюка у військовій формі.

"Вітаю Поворознюка Олександра Григоровича із присвоєнням чергового звання - генералісімус! Слава героям!" - написав у явно саркастичном стилі Андрій Луганський у своєму Телеграм-каналі, прикріпивши відповідне фото.

Схоже, блогер цим дописом хотів сказати, що Поворознюк вдягається у військове, не маючи на те права.

Нагадаємо, нещодавно президент Інгульця різко висловлювався на адресу свого колеги зі львівського Руха, Григорія Козловського.

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