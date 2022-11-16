Лавриненко: Думаю, моя відставка - обдумане рішення Поворознюка, а не емоційне

Колишній тренер Інгульця Сергій Лавриненко після невдалих матчів не здивувався відставці зі своєї посади.

Про це заявив сам фахівець.

"Після невдалих ігор кожен тренер може очікувати, що надійде такий дзвінок. Після матчу з Металістом 1925 мені подзвонив президент Олександр Поворознюк, подякував мені за виконану роботу, і в дуже спокійній формі сказав: "Треба щось поміняти, щоб дати команді новий імпульс і струс". Думаю, це обдумане рішення президента, а не емоційне.

Я його як керівника розумію. Начебто команда з гри і не програє, але в якихось моментах нам залітають дурні м’ячі. З Металістом 1925 року було два стандарти та пропущені два голи, хоча гра була далеко не програшною. У першому таймі ми потрапили у штангу, у другому - у перекладину, все складалося для нас добре, але, на жаль, гру програли.

Чого не вистачило Інгульцю цього сезону, щоб досягати більше позитивних результатів? Я не шукаю виправдань, але думаю, якби не війна, то для Інгульця все склалося б інакше. Ми несвоєчасно укомплектувалися, футболісти до нас приходили у різних кондиціях, ми втратили багато гравців. Також далася взнаки зім’ята підготовка і відсутність везіння - моменти створюємо, але не фартить", - сказав Лавриненко.