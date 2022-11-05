В Іспанії забили шалений гол зі штрафного за неймовірною траєкторією - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Долю матчу 15-го туру Іспанської Сегунди між Депортиво Алавесом та Реал Сарагосою вирішив один епізод.

На 62-й хвилині нападник господарів Хасон виконав суперудар зі штрафного - м'яч за незвичною траєкорією залетів у ворота. Цей гол став єдиним у зустрічі й переможним для Алавеса попри те, що команда із 37-ї хвилини грала в меншості.

Відео голу

😱 JASON C'EST QUOI CETTE FRAPPE ?!

😳 La trajectoire est complètement dingue !! pic.twitter.com/JDkU4ztpcQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 4, 2022

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії забили гол прямим ударом із кутового.

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