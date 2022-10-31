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У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО

Сьогодні 19:06 Андрій Дунець 248 0
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО
#Швеція

Джерело - Чемпіон.

Гравці Сундсвалля в матчі 29-го туру чемпіонату Швеції проти Сіріуса дуже оригінально розвели м'яч після пропущеного голу.

На 62-й хвилині Ерік Андерссон завдав удару просто із центральної лінії, заставши зненацька голкіпера суперників.

Відео

Додамо, що цей непересічний гол не врятував Судсвалль від поразки з рахунком 2:3. 

Нагадаємо, в серпні футболіст англійського Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля.

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