У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Гравці Сундсвалля в матчі 29-го туру чемпіонату Швеції проти Сіріуса дуже оригінально розвели м'яч після пропущеного голу.

На 62-й хвилині Ерік Андерссон завдав удару просто із центральної лінії, заставши зненацька голкіпера суперників.

Відео

Repris på Erik Anderssons kvitteringsmål.



Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/BGTdy4JK4q — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) October 30, 2022

Додамо, що цей непересічний гол не врятував Судсвалль від поразки з рахунком 2:3.

Нагадаємо, в серпні футболіст англійського Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля.

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