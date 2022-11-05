Віват, король! Олегу Блохіну - 70!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 листопада, найуспішнішому тренеру в історії незалежної України та володарю Золотого м'яча Олегу Блохіну виповнилося 70 років.

За роки своєї кар'єри футболіста Олег Володимирович перетворився на одного з найкращих форвардів в історії футболу. А багато хто і взагалі називає Блохіна найкращим гравцем за всю історію існування радянської збірної.

Окрім видатних швидкісних показників, Олег володів шаленим дриблінгом. Пропонуємо насолодитися вам найкращими голами у виконанні київського маестро.

Тренерська кар'єра Олега Володимировича була не настільки успішною. З українською збірною Блохін дістався до 1/4 фіналу ЧС-2006, що стало найвищим досягненням українців в історії. А от на клубному рівні щось не задалося...але то вже інша історія.

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