Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Валерій Бондар невдало зіграв у одному з епізодів матчу 6-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Лейпцигом.

На 68-й хвилині гри український захисник недоречно підставив голову під подачу Дані Ольмо, забивши гол у свої ворота. Так рахунок став остаточним - 0:4 на користь Лейпцига.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Шахтар за підсумками групового етапу посів 3 місце у своїй групі та продовжить виступи у плей-оф Ліги Європи.

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