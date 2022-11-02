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Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО

Сьогодні 21:59 Андрій Дунець 959 0
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО
#Валерій Бондар, #Лейпциг, #Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Валерій Бондар невдало зіграв у одному з епізодів матчу 6-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Лейпцигом.

На 68-й хвилині гри український захисник недоречно підставив голову під подачу Дані Ольмо, забивши гол у свої ворота. Так рахунок став остаточним - 0:4 на користь Лейпцига.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Шахтар за підсумками групового етапу посів 3 місце у своїй групі та продовжить виступи у плей-оф Ліги Європи.

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