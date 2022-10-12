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Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo

Сьогодні 13:44 Андрій Дунець 275 0
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
#FourFourTwo, #Олег Блохін, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча 1975 року Олег Блохін посів 52-ге місце у рейтингу, складеному відомим британським футбольним журналом FourFourTwo.

Видання склало список зі ста найкращих футболістів усіх часів. Українська легенда київського Динамо потрапив до вельми солідної компанії.

Перша десятка виглядає наступним чином:

  1. Ліонель Мессі (Аргентина)
  2. Дієго Марадона (Аргентина)
  3. Кріштіану Роналду (Португалія)
  4. Пеле (Бразилія)
  5. Зінедін Зідан (Франція)
  6. Йоган Кройф (Нідерланди)
  7. Джордж Бест (Англія)
  8. Франц Беккенбауер (Німеччина)
  9. Ференц Пушкаш (Угорщина)
  10. Роналдо (Бразилія)

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