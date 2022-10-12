Джерело - Чемпіон.
Володар Золотого м'яча 1975 року Олег Блохін посів 52-ге місце у рейтингу, складеному відомим британським футбольним журналом FourFourTwo.
Видання склало список зі ста найкращих футболістів усіх часів. Українська легенда київського Динамо потрапив до вельми солідної компанії.
Перша десятка виглядає наступним чином:
- Ліонель Мессі (Аргентина)
- Дієго Марадона (Аргентина)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Пеле (Бразилія)
- Зінедін Зідан (Франція)
- Йоган Кройф (Нідерланди)
- Джордж Бест (Англія)
- Франц Беккенбауер (Німеччина)
- Ференц Пушкаш (Угорщина)
- Роналдо (Бразилія)
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