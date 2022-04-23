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Блохін: росія як країна для мене не існує

Сьогодні 15:41 121 0
Легенда українського футболу - про війну з росією
Блохін: росія як країна для мене не існує
#Олег Блохін

Джерело - ТК Футбол.

Легендарний український футболіст і тренер Олег Блохін висловився з приводу війни з росією і заявив, що не збирається покидати Київ.

"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згоряє будинок, то розумієш, що у цьому житті щось відбувається неправильно.

Я вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто.

Напевно, росіяни для мене існують. Але росія як країна - ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути.

Те, що ми відродимося - це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", - зазначив Блохін.

Раніше Блохін оцінив шанси збірної України на ЧС-2022.

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