Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 21 вересня збірна України проведе ключову гру Ліги націй проти збірної Шотландії. О 21:45 на Гемпден Парк у Глазко команди рзпочнуть матч, який, можливо, визначить переможця групи 1 дивізіону B.

Зовсім нещодавно, 1 червня Шотландія та Україна зустрічалися в плей-оф кваліфікації ЧС-2022. Тоді підопічні Петракова завдяки голам Ярмоленка (33'), Яремчука (49') та Довбика (90+5') здобули впевнену перемогу (1:3). Особливої уваги викликає гол Андрія Ярмоленка після геніального пасу Руслана Маліновського на 60 метрів.

Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;

Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;

Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;

Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3) ;

; Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.

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